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Mirzapur Accident News: तेज ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, भाभी-देवर और भतीजे की दर्दनाक मौत

मिर्जापुर के अहरौरा थाना क्षेत्र में एक बाइक और तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर में एक ही परिवार के तीन सदस्य – मां, पांच साल का बेटा और चाचा – की मौत हो गई।

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मिर्जापुर

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Anuj Singh

Mar 31, 2026

तेज ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर

तेज ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर

Mirzapur Accident News: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मंगलवार को एक बहुत बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की जान चली गई। मृतकों में एक मां, उनका पांच साल का छोटा बेटा और चाचा शामिल हैं। पूरा इलाका इस घटना से सदमे में है।

कैसे हुआ हादसा?

अहरौरा थाना क्षेत्र के सोनपुर गांव के अहिरुपुर में रहने वाले अशोक बिंद की पत्नी वेदवती देवी अपने पांच वर्षीय बेटे अनमोल को लेकर देवर अनुराग के साथ बाइक पर सवार थी। बच्चा बीमार था, इसलिए वे घाटमपुर गांव इलाज कराने जा रहे थे। रास्ते में अहरौरा-जमुई मुख्य मार्ग पर रोशनहार के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर ट्रक ने उनकी बाइक को जोर से टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक ने बाइक को टक्कर मारकर शवों को काफी दूर तक घसीटा। सड़क पर खून फैल गया था। ट्रक चालक टक्कर मारने के बाद मौके से भाग निकला। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और परिवार वाले मौके पर पहुंच गए। पुलिस भी तुरंत पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

ग्रामीणों का गुस्सा और जाम

हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शवों को सड़क पर रख दिया और जाम लगा दिया। उन्होंने सड़क को पूरी तरह रोककर अपनी नाराजगी दिखाई। लोग कह रहे थे कि ट्रक चालक की लापरवाही से तीन जिंदगियां चली गईं। परिवार में इस घटना से कोहराम मच गया है। एक साथ तीन सदस्यों के जाने से घर वाले रो-रोकर बुरा हाल हैं।

सीएम योगी का संज्ञान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर के इस सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। उन्होंने मृतकों के परिवारवालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सीएम योगी ने अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हादसे की पूरी जांच हो और दोषी ट्रक चालक को जल्दी गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए।

सड़क सुरक्षा पर सवाल

पुलिस अब ट्रक चालक की तलाश कर रही है। परिवार न्याय की मांग कर रहा है। ऐसे हादसों को रोकने के लिए सड़क पर सख्त निगरानी, स्पीड लिमिट और ट्रक ड्राइवरों पर बेहतर चेकिंग जरूरी है।

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Published on:

31 Mar 2026 11:12 am

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