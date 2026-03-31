Mirzapur Accident News: तेज ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, भाभी-देवर और भतीजे की दर्दनाक मौत

अहरौरा थाना क्षेत्र के सोनपुर गांव के अहिरुपुर में रहने वाले अशोक बिंद की पत्नी वेदवती देवी अपने पांच वर्षीय बेटे अनमोल को लेकर देवर अनुराग के साथ बाइक पर सवार थी। बच्चा बीमार था, इसलिए वे घाटमपुर गांव इलाज कराने जा रहे थे। रास्ते में अहरौरा-जमुई मुख्य मार्ग पर रोशनहार के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर ट्रक ने उनकी बाइक को जोर से टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक ने बाइक को टक्कर मारकर शवों को काफी दूर तक घसीटा। सड़क पर खून फैल गया था। ट्रक चालक टक्कर मारने के बाद मौके से भाग निकला। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और परिवार वाले मौके पर पहुंच गए। पुलिस भी तुरंत पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।