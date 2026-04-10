मिर्जापुर में लेखपाल रंगे हाथों गिरफ्तार, जमीन की पैमाइश के लिए मांगी थी रिश्वत, एक सहयोगी भी पकड़ाया

एंटी करप्शन टीम के मंडल प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि पीड़ित ने बताया कि बार-बार अजय जमीन की पैमाइश के लिए लेखपाल से मिन्नतें कर रहा था, लेकिन लेखपाल बिना पैसे लिए काम करने को तैयार नहीं हुआ। मामले की गंभीरता को समझते हुए टीम ने जाल बिछाया और लेखपाल सत्येंद्र बघेल व उसके एक और सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है।