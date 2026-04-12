मिर्जापुर शूट आउट: एनकाउंटर में अधिवक्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी के दोनों पैर में लगी गोली…परिजनों की मांग, किया जाए फुल एनकाउंटर

मिर्जापुर में अधिवक्ता राजीव सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी राजेंद्र सोनकर को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के दोनों पैर में गोली लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक एनकाउंटर शनिवार देर रात करीब 10 बजे पीएसी गेट के पास पुलिस और एसओजी टीम के साथ हुई। इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायर किया, जवाबी फायरिंग में गोली लगने से राजेंद्र सोनकर घायल हो गया, जिसके बाद उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर मंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया।