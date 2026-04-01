एम्स थानाक्षेत्र में दबंगों का आतंक , ढाबे पर शराब पीने से मना करने पर मारपीट…मालिक की पत्नी और बेटे को भी मारा

शिवशंकर ने बताया कि जब सभी विवाद करने लगे तब वे उन्हें बाहर जाने को बोले, इसके बाद सभी मिलकर मेरे ऊपर हमला कर दिए। मारपीट होती देख पत्नी और बेटा बचाने आए उन्हें भी बदमाशों ने जमकर पीटा जिससे वे भी घायल हो गए। मामला बढ़ता देख आसपास के लोग और राहगीर जुट गए। उन्होंने किसी तरह हमें उनके चंगुल से छुड़ाया। तब जाकर कैसे भी हमारी जान बच पाई। पीड़ित का कहना है कि वे सभी बदमाश लूट-पाट और जान से मारने के इरादे से दुकान पर आएं थे। इस मामले में एम्स थाना क्षेत्र में 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।