गोरखपुर में CUET (UG) परीक्षा में देरी पर छात्रों का हंगामा, नहीं थम रहा परीक्षाओं में अव्यवस्था का सिलसिला

जंगल धुसड़ स्थित एक परीक्षा केंद्र पर सैकड़ों छात्र हंगामा करने लगे। और अधिकारियों से से जवाब मांगते रहे। उनका आरोप है कि केंद्र पर पहुंचने के बाद उन्हें सीट पर बैठा कर घंटों इंतजार करवाया गया। फिलहाल एग्जाम मैनेजमेंट की ओर से एक नोटिस के माध्यम से यह सूचना दे दी गई थी कि टेक्निकल प्रॉब्लम को ठीक करने में टीम लगी हुई है। जैसे ही प्रॉब्लम खत्म होगा तुरंत एग्जाम शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही अभ्यर्थियों अतिरिक्त समय दिए जाने का आश्वाशन भी दिया गया।