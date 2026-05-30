Gorakhpur GRP Finds Lost Phones: खोया हुआ फोन पाकर खिल गए यात्रियों के चेहरे, गोरखपुर GRP ने लौटाए ₹60 लाख के मोबाइल

SP रेलवे के अनुसार, बरामद किए गए मोबाइलों में 308 एंड्रॉयड मोबाइल फोन तथा 2 आईफोन शामिल हैं, जिनमें लगभग अधिकांश मोबाइलों की कीमत 25 से 30 हजार रुपए के बीच है, जबकि कुछ मोबाइलों की कीमत करीब 60 हजार रुपए तक है। सभी बरामद मोबाइलों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मई 2025 से अब तक सर्विलांस सेल द्वारा 13 सौ से अधिक खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके धारकों को वापस सौंपे जा चुके हैं।