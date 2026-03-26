पुलिस ने अंतर्जनपदीय चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, मुठभेड़ के दौरान दो आरोपी घायल, दुकान से चोरी किया गया शराब बरामद

गिरफ्तार आरोपियों के पास से 36 पेटी देशी शराब व 68,100 रुपए नकद बरामद हुए हैं। इसके साथ ही दो तमंचे और कारतूस भी पुलिस को आरोपियों के पास से मिले हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान रामपुर ढाबही के एक बगीचे से एक कार में सवार आर्यन यादव और रामभरोस साहनी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की कार को जब चेक किया गया तो उनकी कार से चार पेटी देशी शराब और 27,200 रुपए कैश बरामद हुआ।