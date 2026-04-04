‘मैं अतीक का आदमी हूं, हलक के अंदर पिस्टल डालकर गोली मार दूंगा’, वकील को भी दी धमकी दी, पूरा मामला है क्या?

Atiq Ahmed Name Threat: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में उधार रुपये को लेकर हुआ विवाद अब गंभीर आपराधिक मामले में बदल गया है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि रुपये देने से मना करने पर उसके रिश्तेदार युवक ने खुद को माफिया अतीक अहमद का आदमी बताते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए SP के निर्देश पर पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।