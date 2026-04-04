‘PM मोदी के खिलाफ आवाज नहीं उठाते राघव चड्ढा’, संजय सिंह के बयान के बाद AAP में बढ़ी दरार!

Sanjay Singh On Raghav Chadha: दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी (AAP) और उसके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच चल रही अनबन अब खुलकर सामने आ गई है। पार्टी ने जहां एक ओर राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया है, वहीं यह भी तय किया गया है कि उन्हें सदन के भीतर बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस फैसले के बाद सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है।