बांसुरी के साथ प्रेमानंद महाराज का बांके बिहारी रूप! ब्राह्मणों ने किया विरोध, कड़ी कार्रवाई की मांग

परशुराम शोभा यात्रा समिति के महामंत्री राम प्रकाश शर्मा एडवोकेट और जिला उपाध्यक्ष गोविंद शर्मा ने भी इस कृत्य की निंदा की। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति इस तरह की हरकत में शामिल है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने संत प्रेमानंद के परिकर से अपील की कि वे अपने अनुयायियों को इस प्रकार की गतिविधियों से रोकें, ताकि भविष्य में इस तरह के विवाद पैदा न हों।