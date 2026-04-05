School holiday: राजस्थान के स्कूलों में अवकाश कटौती के फैसले से शिक्षक नाराज, आंदोलन का ऐलान

Shivira calendar 2026-27: जयपुर. राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) के संरक्षक मंडल एवं प्रदेश कार्यकारिणी की जयपुर में आयोजित बैठक में शिक्षकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में विशेष रूप से ग्रामीण अवकाश एवं संस्था प्रधान द्वारा घोषित अवकाश में की जा रही कटौती पर कड़ा विरोध जताया गया। संघ पदाधिकारियों ने इसे शिक्षकों के अधिकारों के खिलाफ बताते हुए आंदोलन का ऐलान किया है।