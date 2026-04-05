Farmers Relief: बारिश-ओलावृष्टि से प्रभावित गेहूं पर मानकों में छूट, सोमवार से तेज होगी एमएसपी पर खरीद

MSP: जयपुर. राजस्थान के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं की अधिकतम खरीद सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में कोटा में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारतीय खाद्य निगम (FCI), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजफेड, सहकारिता विभाग और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।