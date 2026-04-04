Jaipur Crime: पत्नी की हत्या के बाद रातभर लाश के पास बैठा रहा पति; जानिए आखिर घटना से पहले ऐसा क्या हुआ

दोनों की शादी 6 साल पहले हुई थी। युवक कुछ समय से बेरोजगार था। पुलिस ने बताया कि सांगानेर के श्योपुर निवासी सुनीता (25) की साल 2020 में चाकसू के स्वामी का बास गांव निवासी रामवतार रैगर से शादी हुई थी। रामवतार अपने माता-पिता, भाई-भाभी और पत्नी के साथ गांव में ही रहता है। पिछले काफी समय से बेरोजगार है। शुक्रवार रात किसी बात को लेकर पति-पत्नी में झगड़ा हो गया। देर रात गुस्से में रामवतार ने पत्नी सुनीता की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी।