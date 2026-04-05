Rajasthan REET Scam: रीट परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा, डमी कैंडिडेट बैठाकर पाई सरकारी नौकरी; 30 शिक्षकों पर FIR

एडीजी एसओजी विशाल बंसल ने कहा कि अभ्यर्थियों ने जो आवेदन पत्र भरे थे, बायोमेट्रिक से मिलान करवाने पर अलग-अलग पाए गए। जिसके बाद गड़बड़ी करने वालों को नामजद कर करीब 30 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इन सभी 30 शिक्षकों के खिलाफ डमी अभ्यर्थियों के जरिए परीक्षा दिलवाने के पर्याप्त सबूत मिले हैं।