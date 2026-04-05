Rajasthan SI Exam : राजस्थान में एसआइ भर्ती परीक्षा-2021 रद्द, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उठाए चयन प्रक्रिया पर कई गंभीर सवाल

विधायिका को ऐसी घटनाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए, जो न केवल युवाओं का मनोबल गिराती हैं, बल्कि कार्यपालिका को भी प्रभावित करती हैं। कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए उम्मीद जताई कि विधायिका अब लोक सेवा आयोग सदस्यों के चयन की प्रक्रिया में सुधार और संशोधन करेगी। आयोग के कर्मचारियों की भी जांच कर, एसओजी को पता लगाना चाहिए कि आरपीएससी में पेपर लीक कैसे हुआ?, क्योंकि इसमें केवल एक व्यक्ति अकेला शामिल नहीं हो सकता। आरपीएससी में ज़रूर कुछ और लोग भी होंगे जो इसमें शामिल हो सकते हैं।