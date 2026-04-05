जयपुर में LPG का हाहाकार! 10 हजार ऑटो चालकों के सामने रोजी-रोटी का संकट, क्या अब सड़कों पर थम जाएंगे पहिए?

एलपीजी कमी के कारण ऑटो के पहिए थम से गए हैं। एक बार एलपीजी भराने में पूरा दिन निकल जाता है। ज्यादातर समय ऑटो खड़ा रखना पड़ रहा है। परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बेपटरी हो चुकी है। ज्यादा समय तक यह सब चला तो हालात विकट हो जाएंगे।

-हंसराज योगी, एलपीजी ऑटो चालक