Rain Alert: सावधान रहें, देर रात 10 बजे आया अलर्ट, 4 जिलों में रात भर बारिश, ओलावृष्टि और तेज अंधड़



5 अप्रैल 2026 को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ क्षेत्रों में मौसम शुष्क रह सकता है।

6 अप्रैल को भरतपुर संभाग में हल्की वर्षा की संभावना है, वहीं बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ स्थानों पर भी बारिश हो सकती है।

7 अप्रैल को जयपुर और भरतपुर संभाग के साथ-साथ बीकानेर व जोधपुर संभाग में भी कहीं-कहीं वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।