6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rain Alert: मजबूत पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय, राजस्थान में 2 दिन जमकर बरसेंगे बादल, IMD की चेतावनी

IMD Rajasthan Rain Alert: पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 6 अप्रेल से मौसम बदलने की चेतावनी दी है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Apr 04, 2026

climate change, climate change rain, Cloudburst, flooding, Hailstorm, hailstorm update, heavy rain, heavy rain alert, Heavy Rain Alert february 2026, Heavy Rain Alert april 2026, heavy rain update, heavy rain warning, heavy rainfall, Heavy Rainfall Warning, Heavy Showers, rain alert, imd rain alert, imd rajasthan rain alert, imd red alert, IMD Warning, Imd weather forecast, rajasthan ka aaj ka mausam today, Indian Meteorological Department update, Jaipur rain alert, Light rain, live rain updates, april rainfall alert, monsoon, monsoon alert India 2025, monsoon effect, Monsoon Impact, Monsoon impact continues, Monsoon Update, climate change, climate change rain, Cloudburst, flooding, Hailstorm, hailstorm update, heavy rain, heavy rain alert, Heavy Rain Alert february 2026, Heavy Rain Alert april 2026, heavy rain update, heavy rain warning, heavy rainfall, Heavy Rainfall Warning, Heavy Showers, rain alert, imd rain alert, imd rajasthan rain alert, imd red alert, IMD Warning, Imd weather forecast, rajasthan ka aaj ka mausam today, Indian Meteorological Department update, Jaipur rain alert, Light rain, live rain updates, april rainfall alert, monsoon, monsoon alert India 2025, monsoon effect, Monsoon Impact, Monsoon impact continues, Monsoon Update

IMD issues Rain Alert

जयपुर। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के अधिकांश शहरों में एक दिन पहले चला आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर शनिवार को भी जारी रहा। मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर के अनुसार परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से पिछले 24 घंटों में कई क्षेत्रों में तेज आंधी और बारिश दर्ज की गई।

यह वीडियो भी देखें

यहां हुई बारिश

शनिवार को जयपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में तेज आंधी और बारिश हुई। इसके अलावा कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हुई। वहीं बीकानेर और जोधपुर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। अगले दो दिन पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने से मौसम शुष्क रहने की संभावना है, इसके बाद 7-8 अप्रेल को इसके फिर सक्रिय होने से आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है।

फिर बदलेगा मौसम

मौसम विभाग ने 6 अप्रेल से मौसम में एक बार फिर बदलाव की चेतावनी दी है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में दोपहर बाद एक नया, मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे राज्य के कई हिस्सों में दोबारा आंधी-बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है।

सात और आठ को फिर बदलेगा मिजाज

7 अप्रेल को इस सिस्टम का सबसे अधिक असर देखने को मिल सकता है। इस दौरान जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कई क्षेत्रों में तेज मेघगर्जन, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी, मध्यम से तेज बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावना है। 8 अप्रेल को उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि शेष अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

सामान्य से छह डिग्री तक कम रहा पारा

इधर, एक दिन पहले हुई बारिश और ओलावृष्टि से दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिन के अधिकतम तापमान में छह डिग्री तक गिरावट हुई, वहीं रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने शनिवार रात को तात्कालिक चेतावनी जारी करते हुए प्रदेश के कई जिलों में मौसम बिगड़ने का अलर्ट जारी किया है।

जारी चेतावनी के अनुसार अगले तीन घंटों में कई इलाकों में मेघगर्जन, तेज आंधी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मौसम विभाग ने जयपुर, टोंक और दौसा जिलों सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना जताई गई है।

येलो अलर्ट वाले जिले

अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, झुंझुनूं, सीकर, नागौर और आसपास के क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Rain Alert: बैक-टू-बैक आ रहा पश्चिमी विक्षोभ, आगामी 3 घंटे में मेघगर्जन-बारिश की चेतावनी, गिर सकते हैं ओले
जयपुर
Rajasthan weather update, Jaipur weather alert, Rajasthan rain forecast April, Jodhpur storm update, Bikaner weather news, Barmer rain alert, Western Rajasthan storm, Rajasthan IMD warning, Jaipur thunderstorm forecast, Rajasthan aandhi rain news, Udaipur weather update, Kota rain forecast, Rajasthan hailstorm alert, Desert region weather Rajasthan, Rajasthan April weather news, Sriganganagar weather alert, Hanumangarh storm update, Phalodi rain forecast, Rajasthan western disturbance news, Rajasthan weather today update

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Apr 2026 09:21 pm

Published on:

04 Apr 2026 09:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rain Alert: मजबूत पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय, राजस्थान में 2 दिन जमकर बरसेंगे बादल, IMD की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Politics : 'शिक्षा और ज्ञान से इतना परहेज़ क्यों?', जानें अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार से आखिर क्यों पूछा ये सवाल?  

जयपुर

Trade Impact: जंग की आग में झुलसा राजस्थान का बीकानेरी भुजिया का कारोबार, निर्यात पर बड़ा असर

जयपुर

मुहाना में सब्जियां नहीं बिकने से गौशालाओं में भेजी जा रही, बाजार में जनता से लूट

जयपुर

Rajasthan News : तेल संकट के बीच राजस्थान बनेगा देश की 'लाइफ लाइन'! थार से आई ये बड़ी Good News

जयपुर

Rajasthan High Court : नीमकाथाना से गुजरने वाले स्टेट हाईवे का अब हो सकेगा निर्माण, याचिका खारिज

Rajasthan High Court has dismissed petition Neemkathana state highway can be constructed
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.