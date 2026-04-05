Rain Alert: मजबूत पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय, राजस्थान में 2 दिन जमकर बरसेंगे बादल, IMD की चेतावनी

7 अप्रेल को इस सिस्टम का सबसे अधिक असर देखने को मिल सकता है। इस दौरान जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कई क्षेत्रों में तेज मेघगर्जन, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी, मध्यम से तेज बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावना है। 8 अप्रेल को उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि शेष अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।