Rain Alert: बैक-टू-बैक आ रहा पश्चिमी विक्षोभ, आगामी 3 घंटे में मेघगर्जन-बारिश की चेतावनी, गिर सकते हैं ओले

वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आंधी-बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम सक्रिय रहने का अनुमान जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 2 अप्रेल को दोपहर बाद जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, फलोदी, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों व आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ आंधी-बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही उदयपुर और कोटा संभाग में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।