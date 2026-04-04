6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बागपत

होटल में भतीजे के साथ पत्नी को रंगे हाथों आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा! मारते-मारते बाहर लाया पति

Wife Caught Red Handed: होटल में भतीजे के साथ पत्नी को रंगे हाथों आपत्तिजनक स्थिति में पति ने पकड़ लिया। जिसके बाद पति, पत्नी को मारते-मारते होटल के बाहर लाया।

2 min read
Google source verification

बागपत

image

Harshul Mehra

Apr 04, 2026

husband gets furious after seeing wife with nephew in hotel causes uproar and fight baghpat

होटल में पत्नी को भतीजे के साथ देख भड़का पति। फोटो सोर्स-AI

Wife Caught Red Handed: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को होटल के कमरे में अपने ही भतीजे के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। इस घटना के बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ और मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया।

पत्नी पर नजर रख रहा था पति

जानकारी के अनुसार, बागपत कस्बा निवासी एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के व्यवहार पर काफी समय से शक था। इसी वजह से वह उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। गुरुवार को जब उसे पत्नी के चुपके से कहीं जाने की भनक लगी, तो वह उसका पीछा करने लगा।

होटल में पहुंचकर हुआ खुलासा

पत्नी दिल्ली-सहारनपुर हाईवे स्थित एक होटल में पहुंची, जहां पहले से ही युवक का भतीजा मौजूद था। दोनों एक कमरे में चले गए। कुछ देर बाद पति भी होटल पहुंच गया और कमरे में जाकर दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया।

मारपीट और हंगामा

पत्नी और भतीजे को एक साथ देख पति आपा खो बैठा और उसने दोनों की पिटाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है पति, पत्नी को होटल के बाहर तक पीटता हुआ लाया। इस दौरान मौका पाकर भतीजा वहां से फरार हो गया। होटल परिसर में काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिससे वहां लोगों की भीड़ जुट गई।

वीडियो बनाने पर भी विवाद

घटना के दौरान एक महिला वीडियो बनाने लगी, जिस पर पति ने आपत्ति जताई। गुस्से में उसने महिला का मोबाइल छीनकर फेंक दिया। इससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया।

हंगामे के बीच पति-पत्नी के बीच तीखी बहस भी हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर थाने ले आई। हालांकि, किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई।

पुलिस का बयान

कोतवाली प्रभारी बृजेश कुमार ने बताया कि हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन दोनों पक्षों ने शिकायत देने से इनकार कर दिया। इसलिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई।

इलाके में चर्चा का विषय बना मामला

यह पूरी घटना बागपत शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। होटल में हुए इस हाई-वोल्टेज ड्रामे की खबर तेजी से फैल रही है।

ये भी पढ़ें

‘ना कोई छूटे, ना टूटे और ना रूठे’, डिप्टी CM मौर्य बोले- हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति याद करें कार्यकर्ता
प्रयागराज
keshav prasad maurya message to party workers for 2027 elections targeting opposition prayagraj

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Apr 2026 03:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bagpat / होटल में भतीजे के साथ पत्नी को रंगे हाथों आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा! मारते-मारते बाहर लाया पति

बड़ी खबरें

View All

बागपत

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मोनालिसा-फरमान की शादी के बाद ससुर ने उठाया बड़ा कदम, बेटे पर लगाया गंभीर आरोप

फरमान की शादी बनी बवाल
बागपत

बागपत में आधी रात को भड़की भयंकर आग! कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हुई पूरी फैक्ट्री, वजह अब तक रहस्य

टायर फैक्ट्री में लगी आग ने मचाई तबाही
बागपत

बागपत की ‘शूटर दादी’ प्रकाशी तोमर की तबीयत बिगड़ी, नोएडा के अस्पताल में भर्ती

बागपत

सात फेरे से पहले मंडप में पहुंची ‘7 साल की प्रेम कहानी’, बिन दुल्हन लौटी बारात

बागपत

कौन है ‘मोनालिसा’ का मुस्लिम बॉयफ्रेंड? केरल में शादी के बाद लव-जिहाद का गहराया मुद्दा

बागपत
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.