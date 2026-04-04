होटल में भतीजे के साथ पत्नी को रंगे हाथों आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा! मारते-मारते बाहर लाया पति

पत्नी और भतीजे को एक साथ देख पति आपा खो बैठा और उसने दोनों की पिटाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है पति, पत्नी को होटल के बाहर तक पीटता हुआ लाया। इस दौरान मौका पाकर भतीजा वहां से फरार हो गया। होटल परिसर में काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिससे वहां लोगों की भीड़ जुट गई।