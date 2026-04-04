‘ना कोई छूटे, ना टूटे और ना रूठे’, डिप्टी CM मौर्य बोले- हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति याद करें कार्यकर्ता

शुक्रवार शाम डिप्टी CM केशव मौर्य ने ड्रमंड रोड स्थित साई मंदिर के पास एक चाय स्टॉल पर कार्यकर्ताओं के साथ चाय पी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से ‘चाय पर चर्चा’ की परंपरा जारी है। शहर उत्तरी सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी अगर जिम्मेदारी देगी तो जरूर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल वह चुनाव लड़ने के लिए नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के लिए चाय पी रहे हैं।