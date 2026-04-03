चोरी-छिपे पत्नी का चल रहा था पति के भाई के साथ अफेयर; देवर के साथ मिलकर BSF जवान की हत्या

BSF Jawan Murder case Update: मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र के धनपुर गांव में BSF जवान नैन सिंह जाटव की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। 28 मार्च की रात जवान की घर में सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नैन सिंह BSF में कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात था और पश्चिम बंगाल में ड्यूटी कर रहा था। वह 6 मार्च को छुट्टी पर गांव आया था और 2 अप्रैल को वापस ड्यूटी पर जाने वाला था।