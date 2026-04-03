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चोरी-छिपे पत्नी का चल रहा था पति के भाई के साथ अफेयर; देवर के साथ मिलकर BSF जवान की हत्या

BSF Jawan Murder case Update: चोरी-छिपे पत्नी का पति के भाई के साथ अफेयर चल रहा था। जिसके बाद पत्नी ने देवर के साथ मिलकर BSF जवान की हत्या कर दी। जानिए, पूरा मामला।

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मेरठ

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Harshul Mehra

Apr 03, 2026

bsf jawan nain singh murder case solved 5 arrested including wife and cousin meerut

बीएसएफ जवान नैन सिंह हत्याकांड का खुलासा। फोटो सोर्स-Video Grab

BSF Jawan Murder case Update: मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र के धनपुर गांव में BSF जवान नैन सिंह जाटव की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। 28 मार्च की रात जवान की घर में सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नैन सिंह BSF में कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात था और पश्चिम बंगाल में ड्यूटी कर रहा था। वह 6 मार्च को छुट्टी पर गांव आया था और 2 अप्रैल को वापस ड्यूटी पर जाने वाला था।

पहले पड़ोसियों पर लगा था आरोप

घटना के बाद जवान के पिता गरीबदास ने जमीनी विवाद के चलते 4 पड़ोसियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन जांच में सामने आया कि वारदात के समय वे सभी अपने काम पर थे और घटना में शामिल नहीं थे।

पत्नी से विवाद ने खोला राज

जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि नैन सिंह और उसकी पत्नी कोमल के बीच अक्सर विवाद होता था। बताया गया कि जवान छुट्टी पर आने पर पत्नी से मारपीट करता था, जिससे रिश्तों में तनाव बना हुआ था। इसी आधार पर पुलिस ने जांच का फोकस परिवार की ओर मोड़ा।

कॉल डिटेल से मिला अहम सुराग

पुलिस ने कोमल के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली, जिसमें कई संदिग्ध नंबर सामने आए। घटना वाले दिन जिस नंबर पर सबसे ज्यादा बातचीत हुई, वह नैन सिंह के मौसेरे भाई गुलशन का निकला। इसके बाद पुलिस ने गुलशन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।

अवैध संबंध और साजिश का खुलासा

पुलिस के अनुसार पूछताछ में गुलशन ने कोमल के साथ अपने संबंध होने की बात कबूल की। उसने बताया कि नैन सिंह इस रिश्ते का विरोध करता था, जिससे दोनों के बीच तनाव था। आगे खुलासा हुआ कि कोमल और गुलशन ने मिलकर नैन सिंह की हत्या की साजिश रची।

पत्नी ने भी कबूला जुर्म

SSP अविनाश पांडे के अनुसार, आमने-सामने पूछताछ में कोमल ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि वह गुलशन से शादी करना चाहती थी, इसलिए पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई। इसके लिए उसने अपने जेवर बेचकर गुलशन से तमंचा खरीदवाया।

सुपारी देकर साथियों को किया शामिल

पुलिस जांच में सामने आया कि इस हत्या में गुलशन और कोमल के साथ 3 अन्य लोग राहुल, गुड्डू और मोंटू भी शामिल थे। इन्हें वारदात में शामिल होने के लिए पैसे दिए गए थे। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल अवैध तमंचा, कारतूस और खोखा भी बरामद कर लिया है। सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस का दावा: पूरी साजिश का पर्दाफाश

SSP ने बताया कि इस मामले में पूरी साजिश का खुलासा हो चुका है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

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Published on:

03 Apr 2026 05:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / चोरी-छिपे पत्नी का चल रहा था पति के भाई के साथ अफेयर; देवर के साथ मिलकर BSF जवान की हत्या

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