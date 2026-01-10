यौन संबंध बनाने से रेप साबित नहीं होता…शादीशुदा महिला की शिकायत पर दिल्ली कोर्ट बड़ा फैसला

Delhi Court News: दिल्ली की अदालत में दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को राहत दे दी गई है। कोर्ट ने कहा कि शादी के बाद किसी और के बीच केवल शारीरिक संबंध बन जाने से ही रेप साबित नहीं होता। इस मामले में एक शादीशुदा महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने अपनी पत्नी से तलाक लेने का झूठा दावा किया और इसी आधार पर उसके साथ वह शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस मामले की सुनवाई एडिशनल सेशन जज प्रियंका भगत ने की। उन्होंने साफ कहा कि जब महिला को पता है कि आरोपी की शादी हो चुकी है और उसके बाद भी वह उसके साथ संबंध में है तो प्रथम दृष्ट्या ही इसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने माना कि ऐसे मामलों में परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।