मुंह पर रखा तकिया और फिर दबा दिया प्राइवेट पार्ट, पत्नी ने की पति की हत्या; बड़ी वजह आई सामने

पत्नी ने की पति की हत्या (Photo-AI)
Sonipat murder case: हरियाणा के सोनीपत से पति का प्राइवेट पार्ट दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम देकर पत्नी मौके से फरार हो गई। पीड़ित परिजनों ने आरोप लगाया कि पत्नी के अवैध संबंधों की वजह से दोनों में अक्सर विवाद होता रहता था। इसी कारण महिला ने अपने पति की हत्या की है।
वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतक अपने परिवार के साथ मैरिज पैलेस में रहता था। परिजनों का आरोप है कि महिला ने पहले मुंह पर तकिया रखा, इसके बाद उसने प्राइवेट पार्ट दबा दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। सुबह व्यक्ति का शव बेड पर मिला।
मौके पर पहुंचकर ACP ने फोरेंसिक टीम को बुलाया। पुलिस ने मैरिज पैलेस में सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार महिला को पकड़ने के लिए दबिश भी दे रही है।
परिजनों ने बताया कि व्यक्ति करीब दो साल पहले काम के सिलसिले से गांव को छोड़कर सोनीपत आया था। वह किराए के मकान में रहता था। उसके तीन बेटे हैं। वह गाड़ी से दुकानों पर नमकीन की सप्लाई करता था। वहींं चार महीने पहले वह एक मैरिज गार्डन में रहने लग गया।
मृतक के परिजनों ने महिला के परिवार पर युवक की हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महिला के कई लोगों के साथ अवैध संबंध थे। उन्होंने कहा कि वह ठरू गांव की रनहे वाली है और पहले भी कई बार पकड़ी जा चुकी है।
सोमवार रात को पति-पत्नी के बीच एक बार फिर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट भी हो गई। इसके बाद महिला ने वारदात को अंजाम दिया।
