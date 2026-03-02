समय से पहले होलिका में अराजकतत्वों ने लगाई आग, गांव में तनाव, हिरासत में दो लोग

अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि रितेश और नागेंद्र नामक दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी रितेश के खेत में रखे छप्पर को कुछ लोगों ने होलिका में डाल दिया था। इसी से गुस्साए दोनों ने होलिका में आग लगा दी। मामले में उचित कार्रवाई की जा रही है और मौके पर फिलहाल शांति व्यवस्था कायम है।