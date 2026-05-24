आंखों में मिर्च डाल सिर में 3 गोलियां मारीं, सोनीपत में बहन की लव मैरिज पर युवक की हत्या

Sonipat Crime Branch Encounter:हरियाणा के सोनीपत में प्रेम विवाह से उपजी रंजिश में एक बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। दरअसल, गांव भटगांव में रहने वाले दो सगे भाइयों ने अपनी बहन की लव मैरिज का बदला लेने के लिए उसके पति के दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी। हमलावरों ने फिल्मी स्टाइल में वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने बीच रास्ते में पीड़ित को घेरकर पहले उसकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर झोंका और फिर उसके सिर में सटाकर एक के बाद एक तीन गोलियां दाग दीं। गोलियों के इस तगड़े इम्पैक्ट की वजह से युवक की खोपड़ी खुल गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि, पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए महज 10 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को एनकाउंटर के बाद दबोच लिया है।