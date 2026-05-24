24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सोनीपत

आंखों में मिर्च डाल सिर में 3 गोलियां मारीं, सोनीपत में बहन की लव मैरिज पर युवक की हत्या

Sonipat Honor Killing Case: सोनीपत के भटगांव में बहन की लव-मैरिज का बदला लेने के लिए दो भाइयों ने दोस्त बिट्टू की आंखों में मिर्च डालकर और सिर में 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने 10 घंटे में एनकाउंटर के बाद दोनों को गिरफ्तार किया।

3 min read
Google source verification

सोनीपत

image

Imran Ansari

May 24, 2026

Sonipat Honor Killing Case

मृतक की फोटो, सोर्स- सोशल मीडिया

Sonipat Crime Branch Encounter:हरियाणा के सोनीपत में प्रेम विवाह से उपजी रंजिश में एक बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। दरअसल, गांव भटगांव में रहने वाले दो सगे भाइयों ने अपनी बहन की लव मैरिज का बदला लेने के लिए उसके पति के दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी। हमलावरों ने फिल्मी स्टाइल में वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने बीच रास्ते में पीड़ित को घेरकर पहले उसकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर झोंका और फिर उसके सिर में सटाकर एक के बाद एक तीन गोलियां दाग दीं। गोलियों के इस तगड़े इम्पैक्ट की वजह से युवक की खोपड़ी खुल गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि, पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए महज 10 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को एनकाउंटर के बाद दबोच लिया है।

5 साल पुरानी प्रेम कहानी और सुलगती रंजिश

इस खौफनाक हत्याकांड की स्क्रिप्ट करीब 5 साल पहले लिखी गई थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि भटगांव के रहने वाले प्रवीण ने गांव के ही मोहित और प्रिंस की सगी बहन से लव-मैरिज की थी। शादी के बाद से ही दोनों अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़कर बाहर रह रहे थे। इस शादी से लड़की के भाई मोहित और प्रिंस समाज में अपनी बदनामी मान रहे थे और अंदर ही अंदर बदले की आग में सुलग रहे थे। उन्हें शक था कि प्रवीण को उनकी बहन भगाने और इस कोर्ट मैरिज को कराने में उसके सबसे पक्के दोस्त बिट्टू (25) ने पूरा साथ दिया था। इसी शक के चलते दोनों भाई बिट्टू को अपने रास्ते से हटाने की ताक में बैठे थे।

आंखों में मिर्च डाल सिर में मारीं 3 गोलियां

शनिवार देर शाम मोहित और प्रिंस को अपनी रंजिश पूरी करने का मौका मिल गया। उन्हें पता चला कि बिट्टू और सागर (प्रवीण का सगा भाई) अपनी ड्यूटी खत्म करके एक ही बाइक पर सवार होकर बड़वासनी रोड से गांव लौट रहे हैं। दोनों भाइयों ने रास्ते में नाकाबंदी कर उन्हें रोक लिया। बाइक रुकते ही आरोपियों ने सबसे पहले बिट्टू की आंखों में भारी मात्रा में मिर्च पाउडर झोंक दिया, जिससे वह पूरी तरह बेबस हो गया। इसके बाद आरोपियों ने अवैध तमंचा निकाला और बिट्टू के सिर को निशाना बनाकर 3 गोलियां उतार दीं। गोलियां इतनी नजदीक से मारी गईं कि बिट्टू की खोपड़ी खुल गई। जब सागर अपने दोस्त को बचाने आगे आया, तो हमलावरों ने उसे भी गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

वारदात के बाद घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग और दहशत

गोली लगने के बाद खून से लथपथ बिट्टू ने हिम्मत दिखाते हुए किसी तरह अपने परिवार को फोन लगाया और हमले की बात बताई। फोन सुनते ही जब बिट्टू के परिजन उसे बचाने के लिए घर से भागने लगे, तो हत्या के बाद बाइक से भागे आरोपी मोहित और प्रिंस उनके घर के बाहर ही पहुंच गए। आरोपियों ने दहशत फैलाने के लिए सागर और बिट्टू के घर के बाहर भी कई राउंड अंधाधुंध हवाई फायरिंग की। अंदेशा जताया जा रहा है कि वे प्रवीण के भाई सागर को भी जान से मारना चाहते थे। परिजनों ने तुरंत दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बिट्टू को मृत घोषित कर दिया, जबकि सागर का इलाज खानपुर पीजीआई में चल रहा है।

एनकाउंटर के बाद दोनों सगे भाई गिरफ्तार

सोनीपत की बड़वासनी रोड पर सरेआम हुई इस खूनी वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सोनीपत क्राइम ब्रांच-1 की कई टीमें एक्टिव की गईं। रात भर चले सर्च ऑपरेशन के बाद रविवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि दोनों हत्यारे भाई नेशनल हाईवे-352A पर स्थित जाजी गांव के पास किसी वाहन का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस ने जब उन्हें आत्मसमर्पण के लिए ललकारा, तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर ही सीधे गोलियां चला दीं। जवाबी कार्रवाई और आत्मरक्षा में पुलिस ने भी एनकाउंटर किया, जिसमें दोनों आरोपी भाइयों के पैरों में गोलियां लगीं और वे जमीन पर गिर पड़े। पुलिस ने दोनों को दबोचकर अस्पताल में भर्ती कराया है।

ये भी पढ़ें

‘लड़की नहीं ला सकते तो अपनी पत्नी को भेज दो’, गुरुग्राम में सुपरवाइजर की दरिंदगी से तंग आकर युवक ने किया सुसाइड, भाई को भेजा खौफनाक नोट!
गुडगाँव
Gurugram Suicide Case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

murder news

Updated on:

24 May 2026 11:43 am

Published on:

24 May 2026 10:55 am

Hindi News / Haryana / Sonipat / आंखों में मिर्च डाल सिर में 3 गोलियां मारीं, सोनीपत में बहन की लव मैरिज पर युवक की हत्या

बड़ी खबरें

View All

सोनीपत

हरियाणा

ट्रेंडिंग

नाबालिग तीरंदाज से दरिंदगी: नेशनल आर्चरी कोच कुलदीप वेदवान को 5 साल की जेल, सोनीपत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा

Sonipat Fast Track Court Verdict
सोनीपत

सोनीपत में पिता ने तेजधार हथियार से काटा बेटी का गला, नर्सिंग की छात्रा ‘चीनू’ की घर में ही हत्या

सोनीपत

सोनीपत रेलवे स्टेशन पर ‘पाकिस्तानी जासूसी’ का भंडाफोड़, 18 दिनों तक प्लेटफॉर्म की लाइव फीड भेजता रहा खुफिया कैमरा

Pakistani spying racket busted at Sonipat railway station
सोनीपत

समय से पहले होलिका में अराजकतत्वों ने लगाई आग, गांव में तनाव, हिरासत में दो लोग

सोनीपत

मुंह पर रखा तकिया और फिर दबा दिया प्राइवेट पार्ट, पत्नी ने की पति की हत्या; बड़ी वजह आई सामने

Sonipat murder case, Wife kills husband, Pillow suffocation murder,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.