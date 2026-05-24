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दिल्ली के गोविंदपुरी मां-बेटे हत्याकांड में खुलासा; जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आई वारदात के पीछे की पूरी कहानी

Govindpuri Murder Investigation: दिल्ली के गोविंदपुरी मां-बेटे हत्याकांड में जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी ने बेरहमी से हत्या करने के बाद नकदी और जेवर लूट लिए थे। मामले की जांच जारी है।

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नई दिल्ली

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Harshita Saini

May 24, 2026

Govindpuri Double Murder

गोविंदपुरी मर्डर केस में पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए खुलासे

Govindpuri Double Murder: दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में हाल ही में एक खौफनाक वारदात हुई है, जिसमें एक मौसेरे भाई ने अपनी बहन शारदा और भांजे खुशहाल को लालच के चक्कर में मौत के घाट उतार दिया। वारदात के समय मां-बेेटे दोनों घर में अकेले थे और इसी का फायदा उठाते हुए उसने नशे की हालत में वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि शनिवार को दिल्ली पुलिस ने आरोपी सौरभ को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले उसने बचने के लिए बीच पार्क में फायरिंग की, जिससे हलचल मच गई थी और इसी बीच पुलिस ने उसके पैर पर गोली मारकर उसे पकड़ लिया। अब पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।

घर में रखे 12 लाख रुपये बने हत्या की वजह

पुलिस जांच के अनुसार, शारदा के पति विष्णु साहू साप्ताहिक बाजारों में सब्जी विक्रेताओं को दुकानें लगवाने का काम करते हैं। उन्होंने नया फ्लैट खरीदने के लिए चार-चार लाख रुपये की तीन कमेटियां डाली थीं, जो हाल ही में पूरी हुई थीं। इसी कारण घर में करीब 12 लाख रुपये नकद रखे हुए थे। आरोपित सौरभ को इस रकम की जानकारी थी। उसे यह भी मालूम था कि विष्णु साहू देर रात तक घर नहीं लौटते हैं, इसलिए उसने वारदात को अंजाम देने के लिए इसी मौके को चुना।

चाय-नाश्ता करने के बाद शुरू हुआ विवाद

वारदात वाली रात सौरभ करीब 10 बजे शारदा के घर पहुंचा था। बताया जा रहा है कि वह उस समय नशे में था। रिश्तेदार होने की वजह से शारदा ने उसे घर में बैठाया, चाय पिलाई और खाने के लिए पकौड़ियां भी बनाकर दीं। कुछ देर बाद सौरभ ने शारदा से पैसे मांगे। जब शारदा ने पैसे देने से मना कर दिया तो दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। धीरे-धीरे बहस बढ़ती गई और गुस्से में आकर सौरभ ने शारदा पर हमला कर दिया।

बाल पकड़कर खींचे और फिर चाकू से किए लगातार वार

बहस के दौरान सौरभ का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने शारदा के बाल पकड़कर उन्हें जोर से पीछे खींच लिया। इसके बाद उसने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, उसने चाकू से भी लगातार कई वार किए। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में शारदा के शरीर पर 35 गहरे घाव मिलने की बात सामने आई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने बहुत बेरहमी से हमला किया और तब तक वार करता रहा, जब तक शारदा की मौत नहीं हो गई।

मां को बचाने आया बेटा भी बना हमले का शिकार

घर के अंदर से मां की चीख-पुकार सुनकर शारदा का गोद लिया बेटा खुशहाल वहां पहुंच गया। उसने अपनी मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन सौरभ ने उस पर भी हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी ने खुळहाल पर भी चाकू से बेरहमी से हमला किया, जिससे उसकी भी मौके पर ही जान चली गई।

अंगूठियों के लिए काट डालीं दसों उंगलियां

जांच के दौरान एक बहुत हैरान करने वाली बात सामने आई। शारदा अपने हाथों की तीन उंगलियों में सोने की अंगूठियां पहनती थीं। हत्या करने के बाद सौरभ की नजर उन अंगूठियों पर पड़ी। पुलिस के अनुसार अंगूठियां निकालने के बजाय लालच और जल्दबाजी में आकर शारदा की उंगलियां ही काट डालीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उंगलियां कटी होने की पुष्टि हुई है।

मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी

हत्या और लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद सौरभ घर से नकदी और सोने-चांदी के जेवर लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने लगातार तलाश के बाद घटना के तीसरे दिन उसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ और जांच-पड़ताल के बाद 9 लाख रुपये बरामद किए गए हैं। हालांकि लूटी गई पूरी रकम और जेवर अभी तक बरामद नहीं हो सके हैं। पुलिस बाकी नकदी और आभूषणों की तलाश में जुटी हुई है तथा मामले की विस्तृत जांच जारी है।

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Published on:

24 May 2026 09:54 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली के गोविंदपुरी मां-बेटे हत्याकांड में खुलासा; जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आई वारदात के पीछे की पूरी कहानी

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