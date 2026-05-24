दिल्ली के गोविंदपुरी मां-बेटे हत्याकांड में खुलासा; जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आई वारदात के पीछे की पूरी कहानी

पुलिस जांच के अनुसार, शारदा के पति विष्णु साहू साप्ताहिक बाजारों में सब्जी विक्रेताओं को दुकानें लगवाने का काम करते हैं। उन्होंने नया फ्लैट खरीदने के लिए चार-चार लाख रुपये की तीन कमेटियां डाली थीं, जो हाल ही में पूरी हुई थीं। इसी कारण घर में करीब 12 लाख रुपये नकद रखे हुए थे। आरोपित सौरभ को इस रकम की जानकारी थी। उसे यह भी मालूम था कि विष्णु साहू देर रात तक घर नहीं लौटते हैं, इसलिए उसने वारदात को अंजाम देने के लिए इसी मौके को चुना।