दिल्ली में डबल मर्डर: गोविंदपुरी में मां-बेटे की चाकू घोंपकर हत्या, 12 लाख कैश और जेवर गायब

दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके (Govindpuri Double Murder) से एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बुधवार देर रात घर के अंदर मां और बेटे की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी घर से करीब 12 लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुईं है।