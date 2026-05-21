दिल्ली-NCR में आज से ऑटो-टैक्सी चालकों की 3 दिन की हड़ताल, जानें क्या बंद और क्या रहेगा चालू

‘चालाक शक्ति यूनियन’ ने दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और पुलिस आयुक्त को भेजे पत्र में कहा है कि यह हड़ताल ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के देशव्यापी आंदोलन के समर्थन में की जा रही है। यूनियन का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में पिछले करीब 15 वर्षों से ऑटो और टैक्सी किराए में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, जबकि इस दौरान सीएनजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है।