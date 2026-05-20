Train Cancelled: बांद्रा-गोरखपुर स्पेशल समेत कई ट्रेनें रद्द, हमसफर और अंत्योदय एक्सप्रेस के रूट में बदलाव

गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर होने वाले निर्माण कार्य की वजह से यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 पर फुट ओवर ब्रिज (FOB) की नींव से जुड़े कार्य के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इसके चलते पश्चिम रेलवे की कई ट्रेनें रद्द, शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट की जाएंगी।