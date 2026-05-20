क्या अब महंगा हो जाएगा मुंबई का ‘वड़ा पाव’? मुंबई में दूध के बाद अब ब्रेड भी हुई महंगी, जानिए नया रेट

नई कीमतों के बाद सैंडविच ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड और मल्टीग्रेन ब्रेड जैसी कई ब्रेड 2 से 5 रुपये तक महंगी हो गई हैं। कुछ जगहों पर ब्राउन ब्रेड, जो पहले 45 रुपये की मिलती थी, अब 50 रुपये तक पहुंच गई है। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक लगातार पूछ रहे हैं कि अचानक दाम क्यों बढ़ गए। मुंबई में बड़ी संख्या में लोग सुबह जल्दी ऑफिस या कॉलेज जाते समय सैंडविच और पाव वाली चीजें खाते हैं, इसलिए इस बढ़ोतरी का असर सीधे उनकी जेब पर दिखेगा। छोटे होटल और ठेले वाले भी अब खाने के दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं।