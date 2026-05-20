‘अम्मी मुझे बचा लो, कुछ भी हो सकता है’, शादी के 4 महीने बाद फाजिला की हत्या, कब्र से निकाला गया शव

महाराष्ट्र के नागपुर में 19 वर्षीय नवविवाहिता फाजिला जबीन शेख की संदिग्ध मौत का रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने आया है। ससुराल पक्ष ने फाजिला की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया था और शव को दफन कर दिया था। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि फाजिला की हत्या की गई थी। मौत के कई दिनों बाद जब पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में विवाहिता के शव को कब्र से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम कराया, तो डॉक्टरों की रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया। रिपोर्ट में साफ हुआ है कि फाजिला की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं, बल्कि उसका गला घोंटा गया था।