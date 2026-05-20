ट्विशा की मौत कब हुई ? सास बोली 10:50 बजे ,एम्स बोला- 12:05 बजे लेकर आए…

कटारा हिल्स क्षेत्र में 11-12 मई की रात ट्विशा शर्मा की मौत के बाद उसे न्याय दिलाने उत्तरप्रदेश, दिल्ली और पुणे से आवाज उठने लगी है। बहु की मौत के आरोपों से घिरीं पूर्व जिला जज गिरीबाला सिंह ने सोमवार को सभी आरोप नकारे। मंगलवार को ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने गिरीबाला के आरोपों के जवाब दिए। उन्होंने कहा बेटी के चरित्र को सास बदनाम कर रही हैं। गिरीबाला अपनी पहुंच इस्तेमाल कर जांच प्रभावित कर रही हैं। पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही।