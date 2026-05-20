मोनालिसा ने फरमान खान संग शादी के बाद बयां किया दर्द, बोलीं- बदला मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, पहुंची कोर्ट

याचिका में मोनालिसा और फरमान का कहना है कि वह पूरी तरह से बालिग हैं। सरकारी रिकॉर्ड में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 2008 दर्ज है। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुस्लिम युवक फरमान खान से शादी की, विवाद शुरू हो गया। कपल का आरोप है कि मोनालिसा के परिवार ने नगर पंचायत महेश्वर द्वारा जारी उनका असली जन्म प्रमाण पत्र अवैध रूप से रद्द करवा दिया और उसकी जगह झूठे दस्तावेज तैयार करवाए। इसका मकसद ये था कि मोनालिसा को नाबालिग साबित करना और फरमान को कानूनी शिकंजे में फंसाना। याचिका में असली दस्तावेज बहाल करने और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है।