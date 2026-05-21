‘सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी वे उसे प्रताड़ित करते रहे’, दिल्ली में दहेज हत्या मामले में मृतका के पिता ने सुनाई बेबसी की कहानी

पश्चिम जिले के डीसीपी शरद भास्कर के अनुसार, 18 मई को पुलिस को पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली थी कि इंदरपुरी इलाके के दासघरा गांव स्थित होली चौक के पास एक महिला इमारत से गिर गई है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान राजू सिंह की पत्नी के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि शादी को अभी सात साल पूरे नहीं हुए थे, इसलिए मामले में कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई और इसकी जानकारी एसडीएम को भी दी गई। जांच के दौरान परिवार के लोगों के बयान लिए गए। वहीं, क्राइम टीम और एफएसएल की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की और घटनास्थल से जरूरी सबूत जुटाए।