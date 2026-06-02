सोनीपत में दो बच्चों के बाप ने साथ रहने से किया मना, तो कुंडी लगाकर प्रेमिका ने निगला जहर!

सोमवार रात करीब 10 बजे कृति सोनीपत बस स्टैंड के पास ही में बने जन्नत होटल पहुंची थी। इसके थोड़ी देर बाद विक्रम भी वहां पहुंच गया। दोनों ने होटल में एक कमरा बुक करके रात साथ बिताने का सोचा था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान दोनों के बीच भविष्य को लेकर बातचीत हुई। कृति का अपने प्रेमी विक्रम से शादी से पहले ही संबंध रहा है और बाद में सोमवार को भी जब दोनों होटल पर एक साथ ठहरे थे तो युवती उसके साथ रहने का दबाव बना रही थी। प्रेमीका चाहती थी कि दोनों हमेशा के लिए साथ रहने लग जाए, लेकिन विक्रम ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसी बात के चलते दोनों के बीच बहस होने लगी। जानकारी के मुताबिक, विवाद के बाद विक्रम ने कृति को कहा कि वह घर जाकर खाना लेकर वापस आएगा और इसके बाद वह होटल से निकल गया।