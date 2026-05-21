‘लड़की नहीं ला सकते तो अपनी पत्नी को भेज दो’, गुरुग्राम में सुपरवाइजर की दरिंदगी से तंग आकर युवक ने किया सुसाइड, भाई को भेजा खौफनाक नोट!

मूल रूप से बेगूसराय के गढ़पुरा थाना क्षेत्र के रक्सी गांव का रहने वाला रामपुकार यादव जनवरी 2022 से गुरुग्राम के उद्योग विहार फेज-II (सेक्टर-20) स्थित एक कंपनी में कार्यरत था। उसकी पत्नी और इकलौता बेटा गांव में ही रहते थे। रामपुकार ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि कंपनी का सुपरवाइजर देवेंद्र कुमार उसे पिछले 3 साल से प्रताड़ित कर रहा था। शुरुआत में दोनों एक ही कमरे में रहते थे। रामपुकार ने बताया, 'मैं शराब नहीं पीता था। एक दिन देवेंद्र ने मुझे कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिला दी। जब मैं बेसुध हो गया, तो उसने मेरे साथ कुकर्म (जबरन शारीरिक संबंध) किया। जब मैंने अगले दिन विरोध किया, तो वह मुझे ब्लैकमेल करने लगा और फरवरी 2022 से जुलाई 2023 तक लगातार मेरा यौन उत्पीड़न करता रहा।'