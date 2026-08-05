लोकसभा सचिवालय के निदेशक की संदिग्ध हालात में मौत, पुलिस की जांच में क्या-क्या पता चला

नोएडा में लोकसभा सचिवालय के निदेशक की संदिग्ध मौत (Photo: IANS/File)
Noida News: उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक दुखद खबर सामने आई है। लोकसभा सचिवालय में निदेशक पद पर कार्यरत 40 वर्षीय गौरव गौतम ने कथित तौर पर अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें लोन की बात सामने आई है। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस के अनुसार, गौरव गौतम (Gaurav Gautam) का शव रविवार को नोएडा के सेक्टर-82 स्थित केंद्रीय विहार-2 (Kendriya Vihar-II) सोसायटी में उनके फ्लैट के अंदर छत के पंखे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
फेज-2 थाना पुलिस के मुताबिक, अस्पताल से मिले मेमो के आधार पर मामले की जानकारी पुलिस को मिली। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
जांच के दौरान फ्लैट से एक कथित सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें कर्ज का जिक्र होने की बात सामने आई है। हालांकि, पुलिस ने अभी नोट की सामग्री और आत्महत्या के सटीक कारणों को लेकर विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है।
पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। कमरे से मिले नोट की सत्यता, आर्थिक स्थिति और अन्य संभावित कारणों की पड़ताल की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।
खबर अपडेट की जा रही है।
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