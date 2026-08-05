लोकसभा सचिवालय के निदेशक की संदिग्ध हालात में मौत, पुलिस की जांच में क्या-क्या पता चला

Noida News: उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक दुखद खबर सामने आई है। लोकसभा सचिवालय में निदेशक पद पर कार्यरत 40 वर्षीय गौरव गौतम ने कथित तौर पर अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें लोन की बात सामने आई है। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है।