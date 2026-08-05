जंतर-मंतर प्रदर्शन मामला: CJP संस्थापक अभिजीत दीपके और सौरभ दास के खिलाफ POCSO एक्ट में शिकायत दर्ज

शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में जंतर-मंतर पर आयोजित प्रदर्शन की फंडिंग के स्रोत को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस प्रदर्शन के आयोजन के लिए इस्तेमाल किए गए धन के स्रोत, खर्च और वित्तीय लेन-देन की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। साथ ही, प्रदर्शन के आयोजकों और इससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी विस्तृत जांच की मांग की गई है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कार्यक्रम के आयोजन में किसी नियम या कानून का उल्लंघन तो नहीं हुआ। हालांकि, शिकायत में लगाए गए ये आरोप फिलहाल केवल शिकायतकर्ता के दावे हैं। इनकी अभी तक किसी अदालत, जांच एजेंसी या अन्य स्वतंत्र प्राधिकरण द्वारा पुष्टि नहीं की गई है और मामले में जांच की प्रक्रिया जारी है।