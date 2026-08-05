‘ यह सिर्फ पब्लिसिटी के लिए है’, संसद सुरक्षा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार

इस दौरान याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उन्होंने प्रस्तावित संसद (सुरक्षा, गरिमा और संरक्षण) अधिनियम, 2026 का एक कॉन्सेप्ट नोट तैयार किया है और सरकार को इस पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि क्या केवल एक कॉन्सेप्ट नोट तैयार कर लेने के आधार पर अदालत सरकार को उस पर विचार करने का आदेश दे सकती है। पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस तरह की जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि यदि इस विषय पर चर्चा करनी है तो एस ब्लॉक में जगह उपलब्ध कराई जा सकती है और वह स्वयं भी चर्चा में शामिल होने को तैयार हैं, लेकिन इस उद्देश्य के लिए पीआईएल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने अंत में पूछा कि आखिर अदालत पर कितना बोझ डालेंगे?