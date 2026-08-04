4 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजनीति

‘वो टॉयलेट में हैं, थोड़ा वक्त दीजिए’: हिरासत से पहले उदयनिधि स्टालिन की पत्नी और पुलिस अधिकारी की बातचीत का वीडियो वायरल

Udhayanidhi Stalin Trisha comment controversy: अभिनेत्री तृषा कृष्णन के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणी मामले में हिरासत से पहले उदयनिधि स्टालिन के घर का वीडियो सामने आया है। जिसमें उनकी पत्नी किरुथिगा एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से समय मांग रहीं हैं।
2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Dinesh Dubey

Aug 04, 2026

Udhayanidhi Stalin Trisha comment controversy

हिरासत से पहले उदयनिधि की पत्नी और पुलिस अधिकारी के बीच बहस (Photo: x/IANS)

Udhayanidhi Stalin custody video: तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष व पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन को मंगलवार सुबह विवादित 'तृषा' टिप्पणी मामले में हिरासत में लेने पहुंची पुलिस और उनके परिवार के बीच हुई बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में उदयनिधि स्टालिन की पत्नी किरुथिगा उदयनिधि (Kiruthiga Udhayanidhi) पुलिस अधिकारी से कहती सुनाई देती हैं, "वह बाथरूम में हैं, कृपया थोड़ा समय दीजिए।" यह घटनाक्रम उस समय का बताया जा रहा है, जब पुलिस चेन्नई स्थित डीएमके (DMK) नेता के आवास पर उन्हें हिरासत में लेने पहुंची थी।

घर के अंदर क्या हुआ?

वायरल वीडियो में पुलिस अधिकारी उदयनिधि स्टालिन से मिलने का इंतजार करते दिखाई देते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी कहता है कि पुलिस काफी देर से इंतजार कर रही है और केवल अपना कर्तव्य निभा रही हैं। इस पर फिल्म निर्माता और लेखिका किरुथिगा उदयनिधि पुलिस से अनुरोध करते हुए कहती हैं, "वह अभी बाथरूम में हैं। कृपया थोड़ा समय दीजिए।"

पूर्व मंत्री सुब्रमण्यम ने भी की इंतजार की अपील

सामने आए वीडियो में घटनास्थल पर तमिलनाडु के पूर्व मंत्री मा. सुब्रमण्यम भी मौजूद हैं और वह भी पुलिस अधिकारियों से कुछ मिनट और इंतजार करने का आग्रह कर रहे है। उन्होंने कहा कि यदि उदयनिधि स्टालिन को अभी हिरासत में लिया जाता है तो लोगों के गुस्से का सामना तब भी करना पड़ेगा। कुछ और समय दे दीजिये। उन्होंने यह भी कहा कि समय बढ़ने के साथ समर्थकों की भीड़ जमा हो सकती है।

इसके जवाब में पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे अनिश्चित समय तक इंतजार नहीं कर सकते और केवल कानून के अनुसार अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अधिकारी ने कहा, "अगर आप बता दें कि हम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो मैं आपकी बात मान लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए हमें अपना काम करने दीजिए।"

हम कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे- अधिकारी

पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने पुलिस से कहा कि उदयनिधि स्टालिन को पूछताछ के लिए तंजावुर ले जाया जाना है, जहां पहुंचने में करीब आठ घंटे लगते हैं। ऐसे में उन्हें सुबह की दिनचर्या पूरी करने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। हालांकि अधिकारी ने दोहराया कि पुलिस कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रही है।

अभिनेत्री तृषा पर विवादित बयान देने का है मामला

3 अगस्त को तमिलनाडु के तंजावुर में कावेरी जल बंटवारे के मुद्दे पर डीएमके की ओर से आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान उदयनिधि स्टालिन ने भाषण दिया था। आरोप है कि भाषण के दौरान जब भीड़ ने अभिनेत्री तृषा कृष्णन का नाम लेना शुरू किया तो उदयनिधि ने उस पर डबल मीनिंग वाली आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया और उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई गईं।

हाई कोर्ट ने दिया रिहा करने का आदेश

तमिलनाडु पुलिस ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की। इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। हालांकि जब यह मामला मद्रास हाई कोर्ट में पहुंचा तो अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया की पूछताछ पूरी होने के बाद उदयनिधि स्टालिन को रिहा कर दिया जाये।

उदयनिधि स्टालिन को हाईकोर्ट से राहत, पुलिस को पूछताछ के बाद रिहा करने का निर्देश

ये भी पढ़ें
Udhayanidhi Stalin Bail

खबर शेयर करें:

Updated on:

04 Aug 2026 05:14 pm

Published on:

04 Aug 2026 05:06 pm

Hindi News / Political / ‘वो टॉयलेट में हैं, थोड़ा वक्त दीजिए’: हिरासत से पहले उदयनिधि स्टालिन की पत्नी और पुलिस अधिकारी की बातचीत का वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

राजनीति

ट्रेंडिंग

Bengal Politics: ‘न BJP में शामिल होऊंगा, न NDA में रहूंगा’, TMC के बागी सांसद अबू ताहिर ने मुसलमानों के हित को बताया कारण

Abu Taher Khan will not join BJP
राष्ट्रीय

PM मोदी की फेसबुक रील हटाने के विवाद में महुआ मोइत्रा ने जुकरबर्ग का किया समर्थन, बोलीं- सरकार के दबाव में माफी न मांगें

Mahua Moitra Zuckerberg Support
राष्ट्रीय

Alwar: केंद्रीय मंत्री अमित शाह 16 अगस्त को आएंगे अलवर, करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की देंगे सौगात

minister amit shah alwar visit
अलवर

DY Patil Passes Away: 1 लाख की सैलरी छोड़ सिर्फ लेते थे 1 रुपये, पढ़ें पद्मश्री डीवाई पाटील के जीवन के अनसुने किस्से

DY Patil passes away
मुंबई

‘सनातन धर्म से तृषा तक’, विवादित बयानों से उदयनिधि स्टालिन का रहा है नाता

Udhayanidhi Stalin Trisha comment controversy
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.