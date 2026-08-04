‘वो टॉयलेट में हैं, थोड़ा वक्त दीजिए’: हिरासत से पहले उदयनिधि स्टालिन की पत्नी और पुलिस अधिकारी की बातचीत का वीडियो वायरल

Udhayanidhi Stalin custody video: तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष व पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन को मंगलवार सुबह विवादित 'तृषा' टिप्पणी मामले में हिरासत में लेने पहुंची पुलिस और उनके परिवार के बीच हुई बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में उदयनिधि स्टालिन की पत्नी किरुथिगा उदयनिधि (Kiruthiga Udhayanidhi) पुलिस अधिकारी से कहती सुनाई देती हैं, "वह बाथरूम में हैं, कृपया थोड़ा समय दीजिए।" यह घटनाक्रम उस समय का बताया जा रहा है, जब पुलिस चेन्नई स्थित डीएमके (DMK) नेता के आवास पर उन्हें हिरासत में लेने पहुंची थी।