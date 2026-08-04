DY Patil Passes Away: 1 लाख की सैलरी छोड़ सिर्फ लेते थे 1 रुपये, पढ़ें पद्मश्री डीवाई पाटील के जीवन के अनसुने किस्से

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डीवाई पाटिल के निधन पर शोक जताते हुए 'एक्स' पोस्ट के जरिए कहा कि उनके निधन से महाराष्ट्र ने एक दूरदर्शी नेता, महान शिक्षाविद और उदार मार्गदर्शक खो दिया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और पाटिल परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। शिंदे ने कहा कि वह सिर्फ संस्थान बनाने तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने 'शैक्षणिक उत्कृष्टता' और 'संपूर्ण शिक्षा' के सिद्धांतों पर जोर देकर देश की उच्च शिक्षा को एक नई दिशा दी। डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ और आर्किटेक्चर समेत 16 से ज्यादा विषयों में 146 से अधिक कोर्स पढ़ाए जाते हैं। देश में सात स्वतंत्र यूनिवर्सिटी स्थापित करने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी उनके नाम है। कोल्हापुर, पुणे और नवी मुंबई में उनके द्वारा बनाए गए अस्पताल लाखों मरीजों के लिए वरदान साबित हुए। खेल के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। नवी मुंबई में उन्होंने अत्याधुनिक 'डीवाई पाटिल स्टेडियम' बनवाया जिसे दुनिया का 6वां सबसे बेहतरीन स्टेडियम माना जाता है।