Paper Leak: पेपर लीक से 3.86 करोड़ युवाओं के टूटे सपने! यूपी-राजस्थान टॉप पर, इंसाफ के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई

Paper Leak In India Explainer in Hindi : सरकारी नौकरियों और बड़े संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए देश के करोड़ों युवा और उनके परिवार दिन-रात एक कर देते हैं, लेकिन आज युवाओं के सामने परीक्षा पास करना बड़ी चुनौती नहीं ,बल्कि देश की बिगड़ी हुई परीक्षा प्रणाली बन चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 24 सालों में 45 बड़े पेपर लीक और घोटालों में करोड़ों युवाओं के भविष्य को अधर में लटका दिया। इतने बड़े और व्यापक स्तर के घोटालों में से अब तक सिर्फ दो मामलों में ही दोषियों को सजा मिल पाई है। ऐसे में यह गंभीर सवाल खड़ा होता है कि व्यवस्था की इस नाकामी के कारण युवाओं के टूटे सपनों और उनकी बर्बाद होती मेहनत की कीमत आखिर कौन चुकाएगा?