TMC में बंटवारे का मामला, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अभिषेक बनर्जी को बुलाया, 19 जून को रखना होगा पक्ष

Trinamool Congress Crisis: तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रही उठापटक और फूट किसी से छिपी नहीं है। पार्टी के 20 बागी सांसद 'नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) ज्वाइन कर चुके हैं। इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को 19 जून को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है, ताकि पार्टी में फूट और उससे जुड़े घटनाक्रम पर उनका पक्ष रख सके।