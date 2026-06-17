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TMC में बंटवारे का मामला, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अभिषेक बनर्जी को बुलाया, 19 जून को रखना होगा पक्ष

TMC Internal Rift: टीएमसी में फूट को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अभिषेक बनर्जी को 19 जून को बुलाया, ताकी वह इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रख सकें।

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भारत

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Saurabh Mall

Jun 17, 2026

Om Birla addressing IAS trainees at Parliament.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। (Photo - IANS)

Trinamool Congress Crisis: तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रही उठापटक और फूट किसी से छिपी नहीं है। पार्टी के 20 बागी सांसद 'नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) ज्वाइन कर चुके हैं। इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को 19 जून को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है, ताकि पार्टी में फूट और उससे जुड़े घटनाक्रम पर उनका पक्ष रख सके।

टीएमसी नेता उदयन गुहा हुए अरेस्ट

पश्चिम बंगाल की पूर्व ममता बनर्जी सरकार में मंत्री रहे टीएमसी नेता उदयन गुहा को बुधवार को कोलकाता के फूलबागान स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पुलिस ने अभी तक उनकी गिरफ्तारी की वजह और लगाई गई धाराओं की जानकारी नहीं दी है। सूत्रों के अनुसार, पुलिस लंबे समय से उनकी तलाश कर रही थी।

बताया जा रहा है कि उदयन गुहा पर 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद कूचबिहार जिले में हुई चुनावी हिंसा में शामिल होने के आरोप हैं। माना जा रहा है कि इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

9 मई को सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार बनने के बाद उदयन गुहा गिरफ्तार होने वाले तीसरे पूर्व मंत्री हैं। इससे पहले पूर्व अग्निशमन मंत्री सुजीत बोस को नगर निकाय भर्ती घोटाले और पूर्व सुधार सेवा मंत्री उज्ज्वल बिस्वास को राहत सामग्री के कथित अवैध भंडारण के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है।

अपडेट जारी है…

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ममता बनर्जी

TMC

Updated on:

17 Jun 2026 04:19 pm

Published on:

17 Jun 2026 02:55 pm

Hindi News / National News / TMC में बंटवारे का मामला, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अभिषेक बनर्जी को बुलाया, 19 जून को रखना होगा पक्ष

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