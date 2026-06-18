’15 साल बाद भी प्रक्रिया नहीं समझ पाए’, तृणमूल कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष विवाद पर BJP का तीखा तंज

West Bengal Political: पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में घमासान जारी है। टीएमसी के नेता प्रतिपक्ष विवाद पर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा है। विपक्ष के नेता (LoP) के मुद्दे पर BJP विधायक अरिजीत बख्शी ने कहा कि यह बिल्कुल स्वाभाविक है। विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र में संख्या ही तय करती है कि किसे कौन सा पद मिलेगा। मान्यता उसी पार्टी या समूह को दी जाती है जिसके पास सदन में ज़रूरी संख्या बल हो। जो लोग कभी TMC का हिस्सा थे, लगता है कि 15 साल बाद भी वे इस प्रक्रिया को समझ नहीं पाए हैं।