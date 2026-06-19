UP पुलिस का बर्खास्त सिपाही पत्नी के साथ मिलकर चलाता था अपराध का गिरोह, बरेली पुलिस ने जाल बिछाकर 3 को दबोचा

एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार सुबह पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मुखबिर की सूचना पर सदर नगर पुल के पास घेराबंदी कर 25 हजार रुपये के इनामी सुरकेश शर्मा, उसकी पत्नी कृतिका शर्मा और साथी ओमवीर को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की गई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि सुरकेश शर्मा उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही था। चंदौली में तैनाती के दौरान उस पर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उसके खिलाफ डिप्टी सीएम तक शिकायत पहुंची थी।