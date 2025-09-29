Patrika LogoSwitch to English

कमिश्नरेट पुलिस ने बर्खास्त सिपाही को किया गिरफ्तार, सपा ज्वॉइन करने के बाद आई लव मोहम्मद से जुड़ा

Commissionerate Police arrests dismissed constable कानपुर में पुलिस में बर्खास्त सिपाही को गिरफ्तार किया है। जो मूलतः गाजीपुर का रहने वाला है और अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया है। पुलिस उपायुक्त पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि जांच की जा रही है। ‌

less than 1 minute read

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Sep 29, 2025

पुलिस उपायुक्त पूर्वी सत्यजीत गुप्ता (फोटो सोर्स- 'X' Kanpur commissionrate police)

फोटो सोर्स- 'X' Kanpur commissionrate police

Commissionerate Police arrests dismissed constable कानपुर कमिश्नर रेट पुलिस ने बर्खास्त सिपाही को गिरफ्तार किया है। जिसने ऑडियो के माध्यम से माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया था। बर्खास्त सिपाही यातायात पुलिस में था। जिसे भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त किया गया। जो गाजीपुर का रहने वाला है। अब उसने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। इस मामले में एक नामजद सहित 25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस उपायुक्त पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मामला रेल बाजार थाना क्षेत्र का है।

बर्खास्त सिपाही गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने बर्खास्त सिपाही जुबेर अहमद खान उर्फ जुबेर गाजी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि जुबेर अहमद खान ने ऑडियो वायरल कर मौके पर इकट्ठा भीड़ को भड़काने का प्रयास किया। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची रेल बाजार थाना पुलिस ने लोगों को समझने का प्रयास किया और उन्हें शांतिपूर्वक जाने के लिए कहा।

क्या कहते हैं पुलिस उपायुक्त पूर्वी सत्यजीत गुप्ता?

जुमे की नमाज के बाद इकट्ठी भीड़ को आई लव मोहम्मद के नाम पर ऑडियो के माध्यम से बर्खास्त सिपाही बहकने का प्रयास कर रहा था। थाना प्रभारी रेल बाजार जितेंद्र प्रताप में बताया कि गाजीपुर का रहने वाला जुबेर अहमद खान 1998 बैच का सिपाही था। भ्रष्टाचार के मामले में 2015 में उसे बर्खास्त कर दिया गया था। जिसके विषय में और जानकारी एकत्र की जा रही है। चौकी प्रभारी राजमोहन मिश्र ने जुबेर अहमद खान सहित 25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस उपायुक्त पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि ऑडियो के मामले में जुबेर अहमद खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच की जा रही है।

Published on:

29 Sept 2025 07:58 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / कमिश्नरेट पुलिस ने बर्खास्त सिपाही को किया गिरफ्तार, सपा ज्वॉइन करने के बाद आई लव मोहम्मद से जुड़ा

