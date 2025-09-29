कमिश्नरेट पुलिस ने बर्खास्त सिपाही को किया गिरफ्तार, सपा ज्वॉइन करने के बाद आई लव मोहम्मद से जुड़ा

जुमे की नमाज के बाद इकट्ठी भीड़ को आई लव मोहम्मद के नाम पर ऑडियो के माध्यम से बर्खास्त सिपाही बहकने का प्रयास कर रहा था। थाना प्रभारी रेल बाजार जितेंद्र प्रताप में बताया कि गाजीपुर का रहने वाला जुबेर अहमद खान 1998 बैच का सिपाही था। भ्रष्टाचार के मामले में 2015 में उसे बर्खास्त कर दिया गया था। जिसके विषय में और जानकारी एकत्र की जा रही है। चौकी प्रभारी राजमोहन मिश्र ने जुबेर अहमद खान सहित 25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस उपायुक्त पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि ऑडियो के मामले में जुबेर अहमद खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच की जा रही है।