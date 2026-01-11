अपने शरीर से खून निकलवाया, शौचालय के लिए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, मेयर के बेटे पर गंभीर आरोप

Letter written in blood to Chief Minister कानपुर में शौचालय के लिए लोगों ने मुख्यमंत्री को खून से पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि उनके हाते में शौचालय नहीं है। जबकि करीब 3000 लोग रहते हैं। जिन्हें शौचालय के लिए लाइन लगानी पड़ती है। जबकि उनके हाते की दूरी नगर निगम के जलकल विभाग से करीब 500 मीटर की दूरी पर है। लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ रहा है। आक्रोशित निवासी मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन लेकर मोती झील पहुंचे। उन्होंने शौचालय की मांग की है। मामला वार्ड नंबर 37 के संतलाल हाता का है। लोगों ने नगर निगम के मेयर के बेटे पर भी गंभीर आरोप लगाया है।