कानपुर

योगी सरकार की घोषणा: अब 14 जनवरी को नहीं 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश, नया आदेश जारी

Public holidays प्रदेश सरकार ने 14 जनवरी की जगह 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।

कानपुर

Narendra Awasthi

Jan 12, 2026

मकर संक्रांति की छुट्टी में बदलाव फोटो सोर्स- पत्रिका

प्रदेश में मकर संक्रांति की छुट्टी में परिवर्तन किया गया है। अब 14 जनवरी की जगह 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव ने आदेश जारी किया है। अपने आदेश उन्होंने बताया कि 17 नवंबर 2025 को जारी किए गए अवकाश सूची में संशोधन किया गया है। जिसमें मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी बुधवार को निर्बंधित अवकाश घोषित किया गया था। शासन ने विचार उपरांत यह निश्चय किया कि मकर संक्रांति के अवसर पर घोषित 14 जनवरी को निर्बंधित अवकाश के स्थान पर 15 जनवरी गुरुवार को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित है। इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि मकर संक्रांति के अवसर पर 15 जनवरी गुरुवार को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

12 Jan 2026 02:03 pm

