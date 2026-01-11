मौसम विभाग अलर्ट: 12 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी

Orange alert for western and yellow alert for eastern UP मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार पिछले 24 घंटे में मेरठ का न्यूनतम तापमान सबसे कम दर्ज किया गया है। यहां का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री रहा। इसके बाद बहराइच का 4.6 डिग्री, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ का 5.8 डिग्री और बरेली का 5.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जब जबकि चुर्क, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बनारस एयरपोर्ट, बस्ती, सुल्तानपुर, प्रयागराज, अयोध्या, फुरसतगंज, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर, कानपुर नगर, उरई, आगरा, मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद, और बुलंदशहर का तापमान 6 से 8 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। ‌